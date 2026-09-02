|Schuldverschreibungen
|
02.09.2026 12:49:00
UBS-Aktie gibt nach: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Die UBS lanciert Rückkaufangebote für insgesamt neun ausstehende Anleihen.
Die neun Anleihen wurden allesamt ursprünglich von der Credit Suisse begeben, teilte die UBS am Dienstag mit. Ihr kumuliertes Volumen beläuft sich auf 1,2 Milliarden Pfund, 9,54 Milliarden Dollar und 2,05 Milliarden Euro. Die Papiere tragen einen Coupon im Bereich von 0,50 und 4,375 Prozent.Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,91 Prozent tiefer bei 43,74 Franken.
ra/cg
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.