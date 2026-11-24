Zürich (awp) - Die Aktien der UBS geben am Dienstagnachmittag im späten Handel deutlich nach. Am Nachmittag hatte die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) mitgeteilt, dass sie den Vorschlag des Ständerats für eine 90-prozentige Eigenmittelunterlegung der UBS-Auslandstöchter unterstützt.

Gegen 17.15 Uhr notieren die UBS-Aktien um 1,7 Prozent im Minus bei 37,25 Franken und damit auf einem Tagestief. Der Leitindex (SMI) notiert gleichzeitig leicht schwächer (-0,07%).

Mit dem Entscheid der Nationalratskommission werde es wahrscheinlicher, dass die deutlich strengeren Kapitalvorschriften für die Grossbank noch "vor Jahresende Gesetz werden", hiess es im Markt. Nach dem Entscheid des Ständerats vom September wird die Vorlage laut Sessionsprogramm nun am 16. Dezember im Nationalrat behandelt werden.

Die UBS wehrt sich seit langem gegen die geplante Verschärfung der Eigenmittelvorschriften. Der Ständerat und nun auch die Nationalratskommission wollen der Grossbank nur wenig entgegenkommen: Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen vollständigen Unterlegung der ausländischen Beteiligungen mit hartem Kernkapital (CET1) wollen sie eine Unterlegung zu 90 Prozent.

Für die Grossbank würde dies nach eigenen Angaben bedeuten, dass sie wegen dieser Vorschrift zusätzliches Kernkapital von rund 16 Milliarden US-Dollar halten müsste.

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