UBS-Aktie gibt leicht nach: UBS Asset Management steigt aus japanischem Immobilien-JV aus - Finanzierung für ägyptische Textilindustrie

Der Anteil der UBS am Joint Venture zwischen UBS Realty Inc und Mitsubishi Corp. geht an den Finanzinvestoren KKR & Co , wie die Bank am Donnerstag mitteilt.

Der Abschluss der Transaktion wird im April 2022 erwartet und ist noch abhängig von behördlichen Genehmigungen. Er soll UBS Asset Management einen Gewinn von rund 900 Millionen US-Dollar in die Kasse spülen und das Kernkapital (CET 1) um den entsprechenden Betrag erhöhen.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft sowie das Investment Banking in Japan sind von dieser Transaktion nicht betroffen.

UBS und CS an Finanzierung eines Textilindustrie-Programm in Ägypten beteiligt

Die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse helfen zusammen mit der HSBC Bank Middle East bei der Finanzierung eines Programms zur Modernisierung der Textilindustrie in Ägypten. Die Cotton, Spinning, Weaving & Garment Holding Co mit Sitz in Kairo hat dazu mit den drei Banken einen Kreditvertrag über 355 Millionen Euro unterzeichnet.

Die Kreditfazilitätsvereinbarung wird der Mitteilung vom Donnerstag zufolge durch eine staatliche Garantie des Finanzministeriums von Ägypten abgesichert. Die Finanzierung habe eine Laufzeit von zehn Jahren und werde nach Abschluss der Finanzierung zu 95 Prozent durch die Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV gedeckt. Der Kredit soll für den Kauf verschiedener Textilmaschinen und Zusatzausrüstungen von Schweizer und europäischen Textilmaschinen-Herstellern genutzt werden.

An der SIX geht es für die UBS-Aktie nach anfänglichen Gewinnen nun zeitweise 0,18 Prozent nach unten auf 16,995 Franken.

cf/kw

Zürich (awp)