UBS-Aktie gewinnt: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr

Ein solcher Schritt wäre viel teurer und rechtlich sehr komplex, sagte sie in einem Interview mit den "CH Media"-Zeitungen vom Samstag.

Zudem basiere das Geschäftsmodell der Grossbank auf der Schweiz, der "Swissness" sowie der hiesigen Rechtsstaatlichkeit und politischen Stabilität. Die neuen Kapitalvorgaben seien für die UBS verkraftbar, sagte Keller-Sutter.

Das Verhältnis zwischen Bundesrat und UBS ist angespannt. Laut Keller-Sutter hat die Bank Verschärfungen beim Eigenkapital von Anfang an abgelehnt und nie Entgegenkommen signalisiert. Der Bundesrat sei der UBS seinerseits bei anderen Kapitalvorschriften um rund 6 Milliarden Dollar entgegengekommen. Dennoch habe die Bank sämtliche Vorschläge als extrem bezeichnet. "Sie ist auf tutti gegangen", sagte Keller-Sutter.

Nach dem jüngsten Entscheid des Ständerats habe sie weder UBS-Chef Sergio Ermotti angerufen noch habe dieser sich bei ihr gemeldet. "Das ist auch nicht nötig", sagte die Bundesrätin. Im November werde sie UBS-Präsident Colm Kelleher im Rahmen eines regelmässigen Austauschs mit Vertretern des Finanzplatzes treffen. Verhandlungen seien derzeit aber nicht vorgesehen: "Das Dossier liegt im Parlament."

Neue Spekulationen über einen möglichen Wegzug der UBS aus der Schweiz hatten die UBS-Aktie am Freitag zeitweise um bis zu 4,3 Prozent steigen lassen. Das US-Finanzmedium "Semafor" hatte berichtet, die UBS-Führung habe nach dem Entscheid des Ständerats Gespräche über einen Wegzug wieder aufgenommen, wobei auch eine Fusion mit einer ausländischen Bank im Raum stehe. Genannt wurde die US-Bank Morgan Stanley. Bereits früher hatte es spekulative Berichte über einen möglichen Umzug der UBS in die USA gegeben.

Die UBS selbst hat einen Wegzug bisher nicht angekündigt, ihn aber auch nicht ausgeschlossen. Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher sagte Mitte September am Jahrestreffen der Bankiervereinigung in St. Gallen, oberstes Ziel sei es, in der Schweiz zu bleiben. "Sollten wir jedoch in eine Lage geraten, in der wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, müssen wir natürlich darüber nachdenken."

SNB-Präsident Schlegel verteidigt schärfere Kapitalregeln für UBS

Nationalbank-Präsident Martin Schlegel stellt sich im Streit um die künftige Regulierung der Grossbank UBS hinter die vom Bundesrat vorgeschlagenen schärferen Kapitalregeln. "Aus Sicht der Finanzstabilität ist eine möglichst hohe Unterlegung am besten", sagte der Währungshüter in der Sendung "Samstagsrundschau" von Radio SRF.

Ob die vom Ständerat beschlossenen 90 Prozent oder die vom Bundesrat verlangten 100 Prozent für die Eigenkapitalunterlegung der UBS-Auslandstöchter gelten sollen, müsse allerdings die Politik entscheiden, sagte Schlegel. Die von der Regierung aus der Credit-Suisse-Krise gezogenen Lehren und vorgeschlagenen Massnahmen seien aus Sicht der Nationalbank "zielgerichtet und angemessen".

Der scharfen Kritik von UBS-Chef Sergio Ermotti an den Behörden, sie trügen eine Mitschuld am Untergang der CS und hätten zu spät eingegriffen, hielt Schlegel entgegen, dass die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Krise zu einem anderen Schluss gekommen sei. Diese habe Management und Verwaltungsrat für die Krise verantwortlich gemacht.

Zugleich habe die PUK Verbesserungsvorschläge für die Behörden gemacht, betonte Schlegel. Die SNB selbst sei nicht für die Bankenaufsicht, sondern für die Finanzstabilität zuständig.

Die Stimmung zwischen SNB und UBS sei trotz des öffentlichen Schlagabtauschs nicht getrübt, sagte Schlegel weiter. Die Kritik Ermottis habe die Nationalbank "zur Kenntnis genommen".

Zu einem möglichen Wegzug der UBS aus der Schweiz äusserte sich der SNB-Präsident zurückhaltend. Die Wahl des Hauptsitzes sei letztlich Sache der Bank. "Die Schweiz profitiert sicherlich von der UBS. Die UBS profitiert aber auch von der Schweiz."

UBS-Regulierung: Bürgerliche Nationalräte suchen neuen Kompromiss

Im Streit um die künftigen Eigenkapitalvorschriften für die UBS zeichnet sich im Nationalrat ein neuer Kompromissversuch ab. Mehrere Parlamentarier von FDP und SVP wollen von der vom Ständerat beschlossenen Kapitalunterlegung von 90 Prozent abrücken, wie die "NZZ am Sonntag" berichtet.

FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann schlägt dem Bericht zufolge vor, dass die UBS ihre ausländischen Beteiligungen künftig zu 75 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müsste. Parteikollege Marcel Dobler kann sich ebenfalls 75 Prozent vorstellen. "Der Ständerat geht mir mit den 90 Prozent Eigenkapitalunterlegung zu weit", sagte er.

Auch die SVP erwägt laut Nationalrat Thomas Matter einen Kompromiss. Matter forderte laut dem Bericht zudem, dass die UBS von der zuständigen Wirtschaftskommission erneut angehört wird.

Der Ständerat hatte am Mittwoch 90 Prozent beschlossen. Der Bundesrat fordert eine vollständige Unterlegung. Heute müssen die Auslandstöchter zu 45 Prozent mit CET1 und zu weiteren 17 Prozent mit AT1-Anleihen unterlegt werden. Als nächstes berät die Wirtschaftskommission des Nationalrats über die Vorlage.

Die UBS hält die Vorschläge von Bundesrat und Ständerat für zu streng. Sie schätzt den zusätzlichen Bedarf an hartem Kernkapital bei der 90-Prozent-Lösung auf rund 16 Milliarden US-Dollar. Die vom Ständerat beschlossene Version führe zu einer "übermässigen" Verschärfung der Schweizer Eigenkapitalanforderungen, die bereits heute zu den strengsten weltweit zählten, kritisierte die UBS nach dem Entscheid.

Erneute Spekulationen über Wegzug oder Fusion

Parallel dazu haben die Spekulationen über einen möglichen Wegzug oder Zusammenschluss der UBS mit einer ausländischen Grossbank neuen Auftrieb erhalten. Es hätten mindestens acht internationale Banken Interesse an Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss signalisiert, berichtete der "SonntagsBlick" unter Berufung auf eine gut informierte Quelle. Genannt werden unter anderem die US-Bank Morgan Stanley, die Deutsche Bank und die britische Standard Chartered. Die UBS wollte die Spekulationen gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter hatte einen Wegzug der UBS am Samstag in einem Interview mit den "CH Media"-Zeitungen als wenig plausibel bezeichnet. Ein solcher Schritt wäre viel teurer und rechtlich sehr komplex. Zudem basiere das Geschäftsmodell der Grossbank auf der Schweiz und der "Swissness". Die geplanten Kapitalvorgaben seien für die UBS verkraftbar. Im Streit mit der Bank kritisierte Keller-Sutter deren kompromisslose Haltung: "Sie ist auf tutti gegangen."

Auch SNB-Präsident Martin Schlegel bekräftigte am Samstag seine Unterstützung für strengere Kapitalvorschriften. "Aus Sicht der Finanzstabilität ist eine möglichst hohe Unterlegung am besten", sagte er in der "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Ob am Ende die vom Ständerat beschlossenen 90 Prozent oder die vom Bundesrat verlangten 100 Prozent gelten sollten, müsse allerdings die Politik entscheiden. Zu einem möglichen Wegzug der UBS sagte Schlegel: "Die Schweiz profitiert sicherlich von der UBS. Die UBS profitiert aber auch von der Schweiz."

Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,17 Prozent stärker bei 40,9 Franken.

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Bern (awp)