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Kapitalmassnahme 11.09.2026 10:40:00

UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren

UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren

UBS hat neun gleichzeitige Angebote zum Rückkauf eigener Schuldtitel abgeschlossen und dabei das maximale Rückkaufvolumen von 4,0 Milliarden auf 5,8 Milliarden Dollar erhöht.

Insgesamt wurden Schuldtitel im kombinierten Gesamtnennwert von 7,9 Milliarden Dollar gültig eingereicht, wie die Grossbank am Freitag bekanntgab. Die Angebote liefen bis zum 10. September 2026 und umfassten Titel in US-Dollar, Euro und britischen Pfund.

Alle im Rahmen der sogenannten "Any and All"-Angebote eingereichten Titel wurden zur Rücknahme akzeptiert. Dazu gehören unter anderem Titel der 7,375-Prozent-Anleihe in Pfund mit Fälligkeit 2033 im Umfang von 634 Millionen Pfund sowie der 4,282-Prozent-Anleihe in Dollar mit Fälligkeit 2028 im Umfang von 1,1 Milliarden Dollar. Auch bei den priorisierten Maximalangeboten wurden alle gültig eingereichten Titel akzeptiert.

Die Abwicklung der Transaktion ist für den 14. September 2026 vorgesehen. Neben dem jeweiligen Gesamtentgelt erhalten die Inhaber der zurückgekauften Titel auch aufgelaufene Zinsen ausbezahlt. Als Dealer Manager für die Angebote fungierte UBS Investment Bank.

UBS-CEO: Aktionäre und Kunden werden von CS-Integration profitieren

UBS-Chef Sergio Ermotti sieht die Grossbank bei der Integration der Credit Suisse auf gutem Weg. "Die Aktionäre und Kunden werden am Schluss belohnt werden", sagte er am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender "CNBC". Das Ziel sei es, die Profitabilität wieder auf das frühere Niveau zu bringen.

Zur Diskussion um die Kapitalanforderungen bekräftigte der Konzernchef frühere Aussagen, wonach der Vorschlag des Bundesrates "extrem" sei. Er sei "sehr glücklich" zu sehen, dass ein Teil des Parlaments die "wirklichen Ursachen" für den Untergang der CS verstehen und angehen wolle.

"Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, erfolgreich aus der Schweiz zu operieren", sagte er weiter und wies damit Gerüchte über eine mögliche Sitzverlegung der UBS zurück.

An der SIX steigt die UBS-Aktie zwischenzeitlich um 1,22 Prozent auf 44,49 Franken.

awp-robot/ls/

Zürich (awp)

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Bildquelle: Keystone
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