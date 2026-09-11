|Kapitalmassnahme
|
11.09.2026 10:40:00
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
UBS hat neun gleichzeitige Angebote zum Rückkauf eigener Schuldtitel abgeschlossen und dabei das maximale Rückkaufvolumen von 4,0 Milliarden auf 5,8 Milliarden Dollar erhöht.
Alle im Rahmen der sogenannten "Any and All"-Angebote eingereichten Titel wurden zur Rücknahme akzeptiert. Dazu gehören unter anderem Titel der 7,375-Prozent-Anleihe in Pfund mit Fälligkeit 2033 im Umfang von 634 Millionen Pfund sowie der 4,282-Prozent-Anleihe in Dollar mit Fälligkeit 2028 im Umfang von 1,1 Milliarden Dollar. Auch bei den priorisierten Maximalangeboten wurden alle gültig eingereichten Titel akzeptiert.
Die Abwicklung der Transaktion ist für den 14. September 2026 vorgesehen. Neben dem jeweiligen Gesamtentgelt erhalten die Inhaber der zurückgekauften Titel auch aufgelaufene Zinsen ausbezahlt. Als Dealer Manager für die Angebote fungierte UBS Investment Bank.
UBS-CEO: Aktionäre und Kunden werden von CS-Integration profitieren
UBS-Chef Sergio Ermotti sieht die Grossbank bei der Integration der Credit Suisse auf gutem Weg. "Die Aktionäre und Kunden werden am Schluss belohnt werden", sagte er am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender "CNBC". Das Ziel sei es, die Profitabilität wieder auf das frühere Niveau zu bringen.
Zur Diskussion um die Kapitalanforderungen bekräftigte der Konzernchef frühere Aussagen, wonach der Vorschlag des Bundesrates "extrem" sei. Er sei "sehr glücklich" zu sehen, dass ein Teil des Parlaments die "wirklichen Ursachen" für den Untergang der CS verstehen und angehen wolle.
"Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, erfolgreich aus der Schweiz zu operieren", sagte er weiter und wies damit Gerüchte über eine mögliche Sitzverlegung der UBS zurück.An der SIX steigt die UBS-Aktie zwischenzeitlich um 1,22 Prozent auf 44,49 Franken.
awp-robot/ls/
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.