Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’416 -0.1%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’593 -0.5%  Bitcoin 76’044 -1.0%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 64.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Sika41879292NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
AMD-Aktie 2026 im Check: Experte warnt vor turbulenten Zeiten für NVIDIA-Rivalen
Bayer-Aktie profitiert: Supreme Court befasst sich mit Glyphosat-Fall
Strategiewechsel bei Hybriden: Ford verhandelt wohl mit BYD - Anleger reagieren vorsichtig
UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Suche...
Plus500 Depot
Einsprache abgewiesen 16.01.2026 20:43:40

UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde

UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde

Die geplante Fusion der UBS-Immobilienfonds Direct LivingPlus, Hospitality und Residentia ist einen Schritt weiter. Die Einsprachen von Investoren sind abgewiesen worden.

Es seien Anleger mit weniger als 0,1 Prozent des Kapitals des Fonds LivingPlus gewesen, die für die im Juni gemeldete verfahrenstechnische Verzögerung gesorgt hätten, teilte die UBS am Freitag mit. Dies hätten von ihrem Recht auf Einspruch gegen die von der UBS vorgenommenen Fondsvertragsänderungen Gebrauch gemacht.

Die Aufsichtsbehörde habe diese Einwendungen nun abgewiesen. Über die Bühne ist die Fusion aber noch nicht. Denn gegen die Verfügung kann innert 30 Tagen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Die UBS will zu gegebener Zeit weiter darüber informieren.

Ursprünglich wollte die UBS die drei Wohnimmobilienfonds per 30. Juni zusammenführen, dies im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse. Nach dem Zusammenschluss sollen die drei Fonds unter dem Namen und der Anlagestrategie von UBS LivingPlus weiterlaufen. Der Fokus soll dabei auf alternative Wohnformen (z.B. Alters- und Pflegeheime, Altersresidenzen, Mikroapartments, Serviced Apartments, Wohnen mit Dienstleistungen und Bildungsimmobilien wie Studentenwohnen) liegen.

Daraus soll der grösste direkt haltende Schweizer Wohnimmobilienfonds mit über 150 Liegenschaften und einem Gesamtfondsvermögen von 4,38 Milliarden Franken (per Ende 2024) entstehen.

cf/cg

Zürich (awp)

Weitere Links:

UBS-Aktie tiefer: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

16:05 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
09:34 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:07 SMI bleibt im Rekord-Modus
07:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’939.04 19.53 S80BSU
Short 14’217.44 13.89 SQ3B6U
Short 14’756.20 8.87 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’413.59 16.01.2026 17:31:52
Long 12’819.60 19.53 SSQBNU
Long 12’518.27 13.61 SXTBSU
Long 12’003.39 8.98 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Hochdorf ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
thyssenkrupp: IG Metall gegen weiteren Stellenabbau - Aktie dreht ins Minus
SMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
UBS-Aktie schliesslich schwächer: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA erhalten

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 03/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 03/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:09 Selenskyj warnt vor neuen massiven russischen Luftangriffen
21:08 'Wirklich notwendig?' Merz kritisiert hohen Krankenstand
21:07 Stoltenberg: Müssen US-Ambitionen in Grönland ernst nehmen
21:05 Trump: Absage von Hinrichtungen im Iran hatte Einfluss
21:03 Devisen: Euro bleibt unter 1,16 Dollar
21:01 Trump: Derzeit kein Grund für Militäreinsatz in Minneapolis
21:02 Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
20:13 Worthington Steel hält an Führung von Klöckner fest
20:00 Aktien New York: Dow tritt auf der Stelle
19:49 Merz: Emanzipation Europas von den USA nötig