UBS-Aktie: Führung der EMEA-Vermögensverwaltung wird nach Doha verlegt

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend als erstes unter Berufung auf ein internes Memo berichtete, soll die EMEA-Chefin Christine (Christl) Novakovic im Sommer in die Region ziehen.

Zudem werde der Chef für die Vermögensverwaltung im Nahen Osten, Niels Zilkens, nach Doha im Emirat Katar verlegt. "Der Nahe Osten spielt eine zentrale Rolle für unsere Wachstumsziele und bietet sowohl unserem Unternehmen als auch unseren Kunden bedeutende langfristige Chancen", heisst es im Memo von Iqbal Khan (Co-President Global Wealth Management) und Beatriz Martin Jimenez (COO und EMEA-Präsidentin).

Das Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank in der EMEA-Region soll ab dem 1. Juni zudem fünf Sektoren umfassen, heisst es in einem weiteren Memos von Novakovic. Die neue Struktur soll ihr dabei helfen, die Teams im Nahen Osten bei ihren Wachstumsbemühungen besser unterstützen zu können.

Gemäss Bloomberg habe die UBS in den letzten Monaten zahlreiche hochrangige Vermögensverwalter im Nahen Osten verloren. Diese seien erst vor weniger als zwei Jahren eingestellt worden, um die Präsenz in der Region zu stärken.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigte eine UBS-Sprecherin die Informationen aus den Memos. Die von Bloomberg genannten Personalabgänge in der Region wollte sie nicht kommentieren.

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Zürich (awp)