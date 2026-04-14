UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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14.04.2026 20:30:40
UBS-Aktie: Fitch-Rating verbessert
Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für die UBS von A auf A+ angehoben.
Fitch geht davon aus, dass die Schweizer Grossbank ihre Rentabilität im Jahr 2026 wieder auf das solide Niveau vor der Übernahme der Credit Suisse zurückführen wird, wobei sie eine hohe Assetqualität, eine solide Kapitalausstattung und eine widerstandsfähige Refinanzierungsbasis beibehalten wird.
DOW JONES
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