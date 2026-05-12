UBS-Aktie: Fitch erhöht Rating mehrere UBS-Tochtergesellschaften auf "AA" von "AA-"

Dies betrifft die UBS AG, UBS Switzerland AG, UBS Europe SE, UBS Bank USA, National Association und Credit Suisse International.

Der Ausblick bleibt bei "stabil", wie Fitch am Dienstagabend mitteilte. Der Grund für die Hochstufung sei eine Anpassung bei den Ratingkriterien für Banken aus Ländern mit ausgereiften Abwicklungsregularien, hiess es. So seien vorrangige Abwicklungsschulden nun aus den Referenzverbindlichkeiten für das Emittentenausfallrating ausgeschlossen.

Der Gläubigerschutz wurde durch den sehr grossen Abwicklungspuffer der Holdinggesellschaft UBS Group AG erhöht. Die UBS Group AG erfülle die Totalverlustabsorptionskapazität (TLAC) und das Gone-Concern-Kapital der Gruppe, schrieb Fitch: "Ende 2025 betrug dieser Puffer 23,5 Prozent der risikogewichteten Aktiva (RWAs), und wir gehen davon aus, dass er nachhaltig über 15 Prozent bleiben wird." Das kurzfristige Emittentenausfallrating für die UBS AG beliess die Ratingagentur bei "F1+".

Frankfurt (awp)