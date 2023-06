UBS-Aktie fester: UBS will wohl mehr als die Hälfte der CS-Belegschaft abbauen - CS-Schweiz-Geschäft könnte wohl absorbiert werden

Eine erste Abbaurunde solle bereits im kommenden Monat stattfinden, berichtete die US-Nachrichtenagentur in der Nacht auf Mittwoch unter Berufung auf Insider. Die UBS wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Konkret steht laut den Angaben insgesamt ein Abbau von rund 35'000 Stellen im Raum. Das würde mehr als die Hälfte der übernommenen CS-Angestellten oder rund 30 Prozent der insgesamt etwa 120'000 Stellen bei der kombinierten Grossbank entsprechen. Insgesamt solle es zu drei Abbaurunden kommen, so Bloomberg: Die erste Runde solle Ende Juli stattfinden, die beiden weiteren seien dann für den September und den Oktober vorgesehen.

Investment-Bank auf der Kippe

Besonders um ihren Job zittern müssen offenbar Angestellte der Credit-Suisse-Investmentbank in London, New York und in Asien. In dieser Einheit stünden sämtliche Aktivitäten in der Diskussion, heisst es. In den Investment-Banking-Aktivitäten hatte die Credit Suisse in den vergangenen Jahren hohe Verluste eingefahren.

Besser dürfte es für die Kundenberater in der Vermögensverwaltung aussehen. Vor allem in Asien wolle die UBS zahlreiche frühere CS-Angestellte halten, so Bloomberg: So werden offenbar Private Banker der CS in Singapur im Rahmen der Integration nun in die dortige UBS-Niederlassung umziehen.

Schweizer Geschäft separat angesehen

Separat angesehen wird wohl das Schweizer Geschäft, wo es zwischen den Geschäften der UBS Schweiz und der übernommenen CS Schweiz grosse Überlappungen gibt. Die Entscheide darüber, wie die Integration des Schweizer CS-Geschäfts verlaufen wird, ist aber offenbar noch nicht getroffen.

Sollte es zu einer vollen Integration der beiden Banken im Inland kommen, könnten laut Bloomberg hierzulande bis zu 10'000 Stellen wegfallen. In der Schweiz stehen bei der UBS 21'000 Angestellte auf der Lohnliste, bei der Credit Suisse rund 16'000.

Sozialplan in Aussicht gestellt

Dass es wegen der Notübernahme der CS durch die UBS zu einem Stellenabbau kommt, ist nicht neu. Ein solcher sei nicht zu vermeiden, hatte UBS-CEO Sergio Ermotti schon mehrfach erklärt. Beziffert wurde der Abbau bislang aber nicht. Die UBS will die Kosten der kombinierten Bank deutlich reduzieren. Laut früheren Angaben wird eine Kostenreduktion bis 2027 in der Höhe von 8 Milliarden Franken angestrebt.

Ermotti gab sich zudem bisher überzeugt, dass ein grosser Teil des Abbaus über Fluktuationen und Pensionierungen abgewickelt werden könne. Gleichzeitig stellte der UBS-Chef bei Entlassungen einen grosszügigen Sozialplan in Aussicht.

So hat die UBS nach der Übernahme der CS kürzlich die Leistungen der Sozialpläne beider Banken einander angeglichen. Dadurch sollen Mitarbeitende, die vom Stellenabbau betroffen sind, gleich behandelt werden - egal, ob sie von der UBS oder von der CS kommen.

Am Aktienmarkt hat die Meldung am Mittwoch nur wenige Wellen geworfen. Kurz nach dem Mittag notierte die UBS-Aktie im Einklang mit dem Gesamtmarkt leicht fester.

UBS könnte wohl CS-Schweiz-Geschäft absorbieren

Die Grossbank UBS tendiert einem Medienbericht zufolge dazu, das Schweiz-Geschäft der Credit Suisse in sein eigenes Geschäft zu integrieren. Allein in Zürich dürften aber mindestens 7'000 Stellen wegfallen, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Die Pläne der UBS deuteten darauf hin, dass die UBS das Inlandgeschäft der CS absorbieren und dabei die Abläufe straffen und die Kosten senken wolle, heisst es unter Berufung auf eine mit den Gesprächen vertraute Person. In der Vergangenheit war immer wieder darüber spekuliert worden, dass das CS-Schweiz-Geschäft eigenständig bleiben könnte und/oder nochmals abgetrennt an die Börse gebracht werden könnte.

Kundenbetreuer, die grosse Kundenkonten betreuten, sowie Firmenkundenbetreuer in der Schweiz dürften von dem Stellenabbau weniger betroffen sein, so die Person laut Reuters weiter.

Bankpersonalverband: Frustration über UBS nimmt zu

Der Schweizerische Bankpersonalverband (SBPV) kritisiert die neue Superbank UBS wegen ihrer Kommunikation. Anlass dafür ist der Medienbericht vom Vorabend, wonach bei der Bank 35'000 Stellen wegfallen könnten. Der Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg stützte sich auf Insider.

In der Belegschaft stiegen die Unsicherheit und die Frustration angesichts solcher Medienberichte, heisst es in einem Communiqué des Verbands vom Mittwoch. Seit der Ankündigung der Notübernahme seien nun schon über drei Monate vergangen, erinnert der SBPV.

Die einseitige Kommunikation der Bank etwa zum Sozialplan habe das Vertrauen zudem nicht gefördert. Der Verband fordert die Bank daher auf, "in diesem Prozess mit den internen und externen Sozialpartnern gemeinsam nach Lösungen zu suchen und gemeinsam mit den Sozialpartnern zu kommunizieren".

Ob die von Bloomberg verbreiteten Zahlen zum Stellenabbau stimmen, weiss der SBPV im Übrigen nicht. Er habe seitens Arbeitgeber keine Informationen und wisse auch nur, dass CEO Sergio Ermotti bis Ende Sommer 2023 die Pläne für die Schweiz konkretisieren wolle.

UBS ernennt Daniele Brupbacher zum Chief Strategy Officer

Die Grossbank UBS hat einen Strategiechef ernannt. Daniele Brupbacher werde per 1. Juli zum Chief Strategy Officer ernannt, schrieb UBS-Chef Sergio Ermotti am Mittwoch in einer Nachricht an die Mitarbeiter, welche der Nachrichtenagentur AWP vorliegt.

Für eine rasche Integration der CS nach der Übernahme sei eine klare Richtung und Ausrichtung auf die übergeordnete Strategie entscheidend. Um dies zu gewährleisten, solle Brupbacher die Strategieteams der Gruppe und der einzelnen Geschäftsbereiche leiten. Er werde direkt an Ermotti berichten.

Brupbacher ist den Angaben zufolge seit über 20 Jahren bei der UBS tätig, in den vergangenen zehn Jahren als Leiter des Aktienresearch Schweiz der Investment Bank. Er verfüge über ein tiefes Wissen über die UBS, die Mitbewerber und die gesamte Branche sowie über die Finanzmärkte, Investoren, Analysten und Aufsichtsbehörden in der Schweiz und auf der ganzen Welt, so Ermotti.

Zinsen auf Sparkonten erhöht

Nach der Leitzinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von vergangener Woche steigen die Zinssätze auch für die UBS-Kundinnen und Kunden. Die neuen Zinssätze bei der grössten Schweizer Bank auf Spar- und Vorsorgekonten in Schweizer Franken gelten ab Anfang Juli.

Ab diesem Datum erhalten Kundinnen und Kunden auf ihrem Sparkonto bis 50'000 Franken einen Zins von 0,75 Prozent (bisher 0,50 Prozent) und von 0,30 Prozent (bisher 0,25 Prozent) ab 50'000 Franken. Profitieren können zudem Kunden, die Neugelder zur UBS transferieren: Ihnen bietet die Grossbank neu einen Zins von 1,5% bis zu einer Summe von 250'000 Franken - bis anhin erhalten Neukundinnen und Neukunden 1 Prozent bis zum Betrag von 100'000 Franken.

Bei der Vorsorge steigt der von der UBS offerierte Zinssatz für ihr Fiscakonto 3a auf neu 0,80 Prozent von 0,60 Prozent. Das Freizügigkeitskonto wird neu mit 0,30 Prozent (bisher 0,20 Prozent) verzinst.

Die UBS folgt damit den Ankündigungen von zahlreichen Banken von vergangener Woche: Nach der SNB-Leitzinserhöhung hatten bereits die Zürcher Kantonalbank und weitere Kantonalbanken, aber auch Valiant sowie verschiedene Regionalbanken, höhere Sparzinsen ab Anfang Juli oder Anfang August angekündigt. Auch Raiffeisen will die Kontozinsen per Anfang August heraufsetzen.

Im SIX-Handel gewinnt die UBS-Aktie zeitweise 1,28 Prozent auf 17,80 Franken.

Zürich (awp)