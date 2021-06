UBS-Aktie fester: Französisches Gericht weist Beschwerde ab - Hamers sieht Nachholbedarf beim Strukturwandel - Heimarbeit für Mitarbeiter auch nach Corona

Ein französisches Berufungsgericht hat eine Beschwerde der UBS abgewiesen. Das Gericht lehnte es am Montag ab, die Beschwerde an den obersten Gerichtshof Frankreichs zur Prüfung weiterzuleiten. Die Grossbank hatte sich zuvor auf den Standpunkt gestellt, dass eine frühere Anklage wegen "Geldwäsche von Erträgen aus Steuerbetrug" gegen das Grundrecht auf Gleichheit vor dem Gesetz verstossen habe und eine Beurteilung durch den obersten Gerichtshof verlangt.

"Wir nehmen den Entscheid in dieser Rechtsfrage zur Kenntnis und warten nun das Urteil zu den von uns vorgebrachten Argumenten im eigentlichen Berufungsprozess ab", erklärte ein UBS-Sprecher. Das Urteil des Berufungsgerichts zum Sachverhalt des Falls erwarte die Bank am 27. September 2021.

2019 hatte ein anderes Gericht gegen den weltweit grössten Vermögensverwalter für Reiche eine Strafe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verhängt. Dem Institut und einigen früheren Mitarbeitern war vorgeworfen worden, Steuerflüchtlingen aus Frankreich zwischen 2004 und 2012 systematisch geholfen zu haben, Geld in der Schweiz zu verstecken. Die UBS legte gegen den Entscheid Berufung ein. Dieses Verfahren fand im März statt. Damals reichte das Institut auch die Verfassungsbeschwerde ein, die jetzt abgelehnt wurde.

Hamers sieht Nachholbedarf beim Strukturwandel

Die Schweizer Banken haben nach Ansicht von UBS-Konzernchef Ralph Hamers Nachholbedarf bei Strukturwandel und Digitalisierung. In anderen Ländern und Branchen habe sich der Strukturwandel viel schneller vollzogen als in der Schweiz.

So sei die Dynamik in Asien und in den nordischen Ländern deutlich grösser, sagte Hamers in einem Interview mit der Tageszeitung "Blick". Auch in Holland, dem Heimatland von Hamers, erledige die Bevölkerung heute vom Einkauf bis zu Bankgeschäften alles digital.

Das habe auch mit der Kultur zu tun. Die UBS habe in der Schweiz fast drei Millionen Kunden. Die Grossbank wolle ihre Kundschaft nicht zu etwas zwingen, das sie nicht wolle. Der Schritt zur Digitalisierung funktioniere nur gemeinsam.

Die Corona-Pandemie habe viele Vorbehalte ausgeräumt und die Digitalisierung beschleunigt. Im Strukturwandel seien Entlassungen nicht immer zu vermeiden. Aber es gebe auch neue Stellen und Umschulungen. Unter dem Strich bleibe der Personalbestand gleich.

Die UBS brauche Mitarbeitende, die dem technologischen Wandel positiv begegneten. Und es brauche Fachleute, die mit künstlicher Intelligenz und Daten vertraut seien.

Aus dem Hedge-Fonds-Debakel Archegos habe die UBS ihre Lehren gezogen. Laut Hamers handelt sich bei Archegos nicht um einen Systemfehler, sondern um ein einzigartiges, kaum vergleichbares Ereignis. In diesem Fall habe es an Transparenz gemangelt. Die UBS hat durch das Archegos-Debakel 774 Millionen Franken verloren.

Der neue UBS-Chef, der seit November 2020 im Amt ist und Sergio Ermotti an der Konzernspitze abgelöst hat, stellt den Banken ein gutes Zeugnis aus. Sie seien heute viel stabiler aufgestellt und verfügten über deutlich mehr Kapitalpolster und Liquidität.

UBS will Beschäftigten auch nach Corona Heimarbeit anbieten

Die Schweizer Grossbank UBS will ihren Beschäftigten auch nach dem Ende der Corona-bedingten Heimarbeitspflicht ein teilweises Arbeiten von zu Haus aus ermöglichen.

"Wir sind bestrebt, unseren Mitarbeitenden die Flexibilität für hybrides Arbeiten zu bieten, wenn Funktion, Aufgaben und Standort dies erlauben", erklärte das Institut. "Optionen für hybrides Arbeiten werden länderspezifisch eingeführt, wobei der Zeitpunkt von der lokalen Pandemiesituation abhängt."

Einem Bericht der "Financial Times" zufolge könnte das Arbeitsmodell für bis zu zwei Drittel der UBS-Belegschaft gelten. Die grösste Schweizer Bank ist damit weniger streng als manche Rivalen. So erwartet der Chef der US-Bank Morgan Stanley, dass die meisten Mitarbeiter in der Zentrale in Manhattan bis September ins Büro zurückkehren. JPMorgan Chase und Goldman Sachs haben in den USA damit begonnen, ihre Beschäftigten in die Büros zurückzuholen.

Martin Wittig löst Roland Koch als Aufsichtsratchef bei UBS Europe ab

Der Finanzexperte Martin Wittig löst den früheren hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) als Aufsichtsratschef der UBS Europe ab. Das Kontrollgremium habe den 57-Jährigen auf der Hauptversammlung zu seinem Vorsitzenden gewählt, teilte die UBS-Tochter am Montag in Frankfurt mit.

Roland Koch (63), der zehn Jahre an der Spitze des Aufsichtsrates stand, erreichte nach den Regeln des Instituts die Grenze seiner Amtszeit und konnte daher nicht erneut in das Gremium gewählt werden. Die UBS Deutschland war Ende 2016 in die UBS Europe übergegangen. Dort sind die Geschäfte in mehreren europäischen Ländern gebündelt.

Wittig, der unter anderem in führenden Positionen bei Beratungsunternehmen tätig war, dankte Koch im Namen des Aufsichtsrates für "seine herausragende Leistung". Er habe massgeblich zur Gründung der UBS Europe SE im Jahr 2016 beigetragen und ihre erfolgreiche Entwicklung seitdem entscheidend beeinflusst.

Neu in das Kontrollgremium wurde Deutsche-Börse-Finanzchef Gregor Pottmeyer gewählt. Er folgt Wittig, der seit 2016 im Aufsichtsrat der UBS Europe sitzt, auf den Posten als Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Die UBS-Aktie notiert an der SIX zuletzt 0,19 Prozent höher bei 14,39 Franken.

Zürich (awp/sda)