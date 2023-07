UBS-Aktie etwas fester: Hat die FINMA grösseren Einstieg der Saudi National Bank bei CS verhindert?

Diesen Pläne hat jedoch die Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA verhindert, wie der "SonntagsBlick" unter Berufung auf zwei unabhängige Quellen berichtet.

Dem Bericht zufolge wollte die Saudi National Bank im Zuge einer Kapitalerhöhung von Ende 2022 fünf Milliarden Dollar in die CS stecken. Die FINMA habe dieses Anliegen jedoch untersagt. Den gesetzliche Vorgaben zufolge muss die Behörde ihre Zustimmung erteilen, wenn ein ausländischer Aktionär mehr als zehn Prozent an einer Grossbank erwerben will.

Die Zeitung spekuliert auch, dass dies der Grund für die Aussage des damaligen Präsidenten der Saudi National Bank, Ammar al-Khudairy, gewesen sein könnte, wonach das Geldhaus den Anteil aus regulatorischen Gründen nicht erhöhen werde. Dieses Statement schickte die Papiere auf Talfahrt und leitete rückblickend den schnelle Untergang der Credit Suisse ein, was schliesslich in der Notübernahme durch die UBS am 19. März mündete.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte eine Sprecherin der Credit Suisse den Beitrag nicht kommentieren. Die FINMA war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die UBS-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,23 Prozent auf 17,705 Franken.

cg/

Zürich (awp)