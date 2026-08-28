UBS-Aktie: Ersten Panda Bond platziert

Die fünfjährige Anleihe hat ein Volumen von 2 Milliarden Yuan (240 Millionen Franken) und wurde mit einem Coupon von 1,78 Prozent ausgegeben.

Das Finanzinstitut erzielte damit die bisher niedrigste Verzinsung für einen fünfjährigen Panda Bond eines ausländischen Finanzinstituts, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Gleichzeitig sei es der erste Panda Bond, der in China von einer Schweizer Bank emittiert wurde. Die Transaktion sei mehr als drei Mal überzeichnet gewesen, was für ein grosses Interesse der Investoren spreche.

"Der Zugang zum tiefen und zunehmend ausgereiften chinesischen Onshore-Anleihemarkt trägt zu einer weiteren Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen bei und verbessert die Effizienz und Flexibilität unseres gesamten Finanzierungsprofils", lässt sich Chris Chadie, Head of Issuance and Funding Strategy of UBS, in der Mitteilung zitieren.

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Zürich (awp)