UBS-Aktie: Ermotti-Nachfolge soll bei UBS offenbar intern geklärt werden

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag vorbörslich kaum verändert. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls wenig bewegt. Die Aktienmärkte in Asien tendieren nach dem Wochenende aufwärts. Anleger an den US-Börsen schöpften am Freitag neue Hoffnung.