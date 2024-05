UBS-Aktie erholt sich: UBS angeblich an Geldwäsche beteiligt - Personalrad dreht sich

Der jetzige alleinige Leiter der Division, Iqbal Khan, wird nach Asien gehen und Rob Karofsky wird neu Leiter Americas und Co-Präsident für "Global Wealth Management" (GWM) an der Seite von Khan. Zudem endet nächsten Monat die Amtszeit des allerletzten CS-CEO Ulrich Körner.

Khan übernehme per 1. September 2024 die Funktion als Regionsleiter Asien-Pazifik und werde Co-Präsident GWM, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Er werde im Sommer zusammen mit seiner Familie nach Asien ziehen. Zum ersten Mal ist damit ein Leiter eines UBS-Unternehmensbereichs von Asien aus tätig. Langfristig liege der Fokus auf nachhaltigem Wachstum insbesondere in Amerika und Asien, so die UBS.

Karofsky, der nun bereits per 1. Juli in den USA übernehmen wird, leitet seit 2018 die Investment Bank. Khan und Karofsky würden die Vermögensverwaltung über alle Regionen hinweg gemeinsam leiten, betont die UBS. In ihren neuen regionalen Rollen sollen sie zudem dafür sorgen, dass die Kompetenzen der Gruppe "optimal" über alle Unternehmensbereiche hinweg genutzt würden.

Khan verliert an Einfluss

Bereits in der Vergangenheit hatte Khan den GWM-Bereich in Co-Leitung verantwortet. Er war 2019 zur UBS gekommen und hatte sich die Leitung anfänglich nämlich mit dem US-Amerikaner Tom Naratil geteilt. Ab Juli 2022 war er jedoch alleiniger Chef der Kernsparte der Grossbank.

Die UBS-Investment-Bank erhält als Ersatz für Karofsky per 1. Juli ebenfalls eine Doppelleitung: George Athanasopoulos und Marco Valla nehmen als Co-Präsidenten Einsitz in die Konzernleitung. Athanasopoulos ist seit 2010 auf verschiedenen UBS-Führungsposten tätig, unter anderem seit 2020 als Head Global Markets (Handelsgeschäft). Valla stiess 2023 zur UBS als Co-Head of Global Banking (Kapitalmarkt-Beratungsgeschäft).

Die derzeitigen Leiter der zwei wichtigen Regionen in Amerika und Asien scheiden aus der Konzernleitung aus. Naureen Hassan, derzeitige Leiterin Americas, habe sich entschieden, die UBS zu verlassen. Der jetzige Leiter in Asien, Edmund Koh, bleibe der Bank als "Regional Chair Asia-Pacific" erhalten.

Mit der Neubesetzung der Leitung sowohl der Vermögensverwaltung als auch der Investment Bank kommt die Gruppe mit ihrem Umbau weiter voran. Auch die dritte Division - das Asset Management - hatte erst im März 2024 mit Aleksandar Ivanovic einen neuen Chef erhalten. Ivanovic, Karofsky und Khan werden alle drei als potentielle Nachfolger für UBS-Chef Sergio Ermotti gehandelt.

CS-Chef Körner geht

Ausserdem teilte die UBS mit, dass Ulrich Körner, CEO der Credit Suisse, Ende Juni aus der Konzernleitung ausscheiden und die UBS im späteren Jahresverlauf verlassen werde. Sein Rückzug ist die Folge der Fusion der Stammhäuser UBS AG und Credit Suisse AG.

Den Abschluss der Zusammenlegung der Stammhäuser erwartet die Bank bereits für den (morgigen) Freitag. Damit dürfte auch die Credit Suisse AG aus dem Schweizer Handelsregister verschwinden. Die Integration der Schweizer Ländergesellschaften - UBS Switzerland AG und Credit Suisse (Schweiz) AG - soll dann im dritten Quartal folgen.

Früher oder später dürfte dann auch hierzulande die Marke "Credit Suisse" verschwinden. Die Fusionen der Rechtseinheiten sind entscheidend für die weiteren Schritte im Zuge der Integration. Erst danach kann etwa die CS Schweiz schrittweise in die UBS-Systeme überführt werden, was die UBS für 2025 plant.

Neuer Risikochef

Auch bei den Gruppenfunktionen kommt es zu Veränderungen: So wird Damian Vogel nun wie geplant neuer Risikochef und löst damit Christian Bluhm ab. Dieser hatte seinen Rückzug bereits für Ende April 2023 geplant, diesen aber verschoben, um die Bank in der ersten Phase der CS-Integration zu unterstützen.

Vogel war vor der CS-Übernahme bereits als Nachfolger präsentiert worden. Für die Übergangszeit übernahm er stattdessen die neu geschaffene Position des Leiters Risikokontrolle Integration.

UBS-Personalchef Stefan Seiler wird derweil künftig auch für die Gruppenkommunikation zuständig sein. Deren derzeitige Leiterin, Marsha Askins, soll neu an ihn berichten.

UBS hat angeblich Jemens Ex-Präsidenten Saleh geholfen, Geld zu verstecken

Die UBS muss laut einem Medienbericht 50'000 Franken Busse an das Schweizer Finanzdepartement zahlen. Dabei geht es um den Verdacht der Geldwäscherei.

Die UBS habe in der Vergangenheit Jemens Ex-Präsidenten, Ali Abdullah Saleh, geholfen, Geld zu verstecken, berichtet SRF. Die Bank habe Millionen an US-Dollar für Saleh verwaltet und dabei über Jahre Warnhinweise auf Geldwäscherei nicht gemeldet.

Allein im Jahr 2011 seien im bankinternen Dossier über 5'000 Warnhinweise vermerkt worden, würden Recherchen von SRF Investigativ zeigen. Trotzdem habe die Bank den Behörden nie einen Verdacht auf Geldwäscherei gemeldet, zitiert SRF das Finanzdepartement (EFD) aus einem Strafbescheid, den SRF Investigativ einsehen konnte.

In diesem Strafbescheid geht es laut dem Bericht um eine Zahlung aus dem Jahr 2009 über 10 Millionen Dollar für Saleh vom Sultan von Oman. Den Check habe der Sohn von Saleh der UBS in Zürich übergeben. Saleh habe dann die Hälfte der Millionen auf verschiedene UBS-Konti verteilt, eingetragen auf Familienangehörige. Doch die Bank habe sich nicht an die Meldestelle für Geldwäscherei gewendet. Später saldierte die UBS aber laut SRF fast alle Konti der Saleh-Familie.

Die Pflichtverletzung der UBS habe dazu geführt, dass "sehr hohe Geldbeträge, die mutmasslich im Zusammenhang mit korrupten Verhaltensweisen von Ali Abdullah Saleh (.) dem staatlichen Zugriff entzogen werden konnten", schreibt das EFD. Das Verschulden der UBS sei "erheblich". Das Finanzdepartement halte der Bank jedoch unter anderem zugute, dass sie ihr Risikomanagement seither verbessert habe.

Die UBS wollte den Medienbericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren. Eine Anfrage an das Finanzdepartement wurde bislang noch unbeantwortet.

Nachdem die UBS-Aktie am Donnerstag im frühen SIX-Handel sichtlich nachgab, gewinnt sie nun zeitweise 0,07 Prozent auf 27,93 Franken.

