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15.10.2026 08:13:41
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Die UBS prüft einem Medienbericht zufolge Notfallpläne für den Fall, dass die Schweiz die Kapitalanforderungen für Grossbanken verschärft.
Weitere Szenarien seien der Kauf eines US-Finanzinstituts, eine Fusion mit einem europäischen Konkurrenten oder ein Verkauf an eine US-Bank. Der Bericht liess sich nicht verifizieren.
Auch die "Financial Times" thematisierte vor gut einer Woche verschiedene strategische Optionen der UBS, darunter eine Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland oder eine Neuordnung des internationalen Geschäfts.
ra/uh
Zürich (awp)
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