UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?

Zu den Optionen zähle auch eine Verlegung des Hauptsitzes in die USA, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Weitere Szenarien seien der Kauf eines US-Finanzinstituts, eine Fusion mit einem europäischen Konkurrenten oder ein Verkauf an eine US-Bank. Der Bericht liess sich nicht verifizieren.

Auch die "Financial Times" thematisierte vor gut einer Woche verschiedene strategische Optionen der UBS, darunter eine Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland oder eine Neuordnung des internationalen Geschäfts.

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Zürich (awp)