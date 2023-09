UBS-Aktie deutlich unter Druck. Gerichtsentscheid im UBS-Prozess wohl erst Mitte November - Untersuchung des US-Justizdepartements

Das oberste Gericht wird am 15. November über die Beschwerde der Grossbank gegen das Urteil entscheiden.

Am Mittwoch fand eine Anhörung vor dem Kassationsgerichtshof - der höchsten Instanz in Frankreich - statt. Die UBS geht dabei gegen ein Urteil des französischen Berufungsgerichts vor, das die Bank in zweiter Instanz zu einer Zahlung von insgesamt gut 1,8 Milliarden Euro verurteilt. Darin enthalten ist eine Busse in der Höhe von 3,75 Millionen, die Einziehung von 1 Milliarde Euro und eine zivilrechtliche Schadenersatzzahlung von 800 Millionen.

Sollte das oberste Gericht Frankreichs etwas am Urteil des Berufungsgerichts zu bemängeln haben, dann würde der Fall wieder an das Appellationgericht zurückgehen. Wird die Kassationsbeschwerde der UBS allerdings abgewiesen, dann hätte die Bank auch vor der letzten Instanz in Frankreich verloren.

Der Steuer-Rechtsstreit zieht sich nun schon seit zehn Jahren hin. Seit 2013 laufen die Untersuchungen der französischen Behörden. Im Februar 2019 war die UBS erstmals vom Pariser Strafgericht wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche sogar zu einer happigen Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt worden, das Berufungsgericht hatte die Summe dann deutlich heruntergesetzt.

Bloomberg-Bericht zu Russland-Untersuchung von DoJ

Die UBS-Aktien sind am Mittwoch um die Mittagszeit an der Schweizer Börse klar ins Minus gefallen. Händler verweisen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach das US-Justizdepartement eine Untersuchung gegen die UBS und die Credit Suisse wegen möglicher Umgehung von Russland-Sanktionen ausgeweitet hat.

Am Mittwoch verliert die UBS-Aktie an der SIX zeitweise 3,48 Prozent auf 22,21 Franken.

Was Anfang des Jahres mit einer Reihe von Vorladungen des DoJ an die Banken begann, habe sich nun zu einer umfassenden Untersuchung ausgeweitet, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Im Zentrum stehe dabei die von der UBS übernommene Credit Suisse. Das Justizministerium (DoJ) untersuche aber auch mögliche Verfehlungen der UBS gegen die Bestimmungen.

Das DoJ sei insbesondere an Informationen darüber interessiert, wie die Banken in den vergangenen Jahren mit den Konten von sanktionierten Kunden umgegangen seien. Es gehe sowohl um Sanktionen seit der Ukraine-Invasion in Russland im Jahr 2022 wie auch um bereits vorher verhängte Restriktionen in der Folge der Besetzung der Krim.

Eine UBS-Sprecherin wollte die Meldung auf AWP-Anfrage nicht kommentieren.

