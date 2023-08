UBS-Aktie dennoch tiefer: Rechtsstreit um US-Ramsch-Hypotheken mittels Milliardenzahlung beigelegt

Damit würden sämtliche zivilrechtlichen Ansprüche des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit in der Vergangenheit getätigten RMBS-Geschäften in den USA zu den Akten gelegt, teilte die Bank mit. Es ging in dem Streit um Rechtsfälle im Zusammenhang mit Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den USA. Diese Altlast bezieht sich auf Geschäftstätigkeiten aus der Zeit von 2006 und 2007. Laut UBS ist die Einigung ist durch Rückstellungen in früheren Quartalen vollständig abgedeckt. Die UBS-Aktie gibt im Handel an der SIX zeitweise um 0,63 Prozent auf 20,57 Franken nach.

FRANKFURT (Dow Jones)