UBS-Aktie: Credit Suisse will Klage in Mosambik-Fall offenbar abweisen lassen

Ein faires Verfahren sei nicht möglich, weil die Regierung Mosambiks keine Dokumente offenlege, so die Begründung laut FT.

In dem Verfahren geht es um die Rolle der CS bei der Vermittlung von Krediten und Anleihen an das afrikanische Land von mehr als 2 Milliarden Dollar, mit denen unter anderem der Aufbau einer Thunfischfangflotte bezahlt werden sollte. Allerdings wurden dabei offenbar Gelder in grossem Umfang "zweckentfremdet".

Mit der Anfang dieser Woche vollzogenen Übernahme der Credit Suisse hat die UBS auch umfangreiche juristische Altlasten übernommen. Laut FT soll ein Zivilprozess am Londoner High Court um die "Thunfisch-Anleihen" im September beginnen. Die CS hatte 2021 in einem Vergleich mit den Aufsichtsbehörden der USA, Grossbritanniens und der Schweiz in diesem Fall eine Busse von 475 Millionen Dollar bezahlt.

tp/ra

London (awp)