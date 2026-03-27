Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’642 -0.6%  SPI 17’664 -0.4%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’613 -1.5%  Euro 0.9175 0.1%  EStoxx50 5’566 -1.5%  Gold 4’447 0.8%  Bitcoin 54’638 -0.1%  Dollar 0.7967 0.3%  Öl 109.3 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie: Auszahlungsstopp bei Immobilienfonds
Krypto-Debüt an der Wall Street: Abra plant NASDAQ-Listing via SPAC
DKSH-Aktie: Übernahme in Malaysia fix
Jungheinrich-Aktie: Neuer AR-Chef und weniger Dividende - Trotz Kunjunkturschwäche zuversichtlich
Goldpreis: Viertes Wochenminus in Folge wahrscheinlich
Suche...
Rücknahmepreis 27.03.2026 08:59:37

UBS-Aktie: Auszahlungsstopp bei Immobilienfonds

UBS-Aktie: Auszahlungsstopp bei Immobilienfonds

Die UBS hat die Rücknahmen bei einem Immobilienfonds in Deutschland ausgesetzt.

Die liquiden Mittel reichten nicht mehr aus, um den Rücknahmepreis für die vorgelegten Anteile zu bezahlen und gleichzeitig die Bewirtschaftung des Immobilien-Sondervermögens sicherzustellen, heisst es in einer Mitteilung der Bank an die Fondsanlegerinnen und -anlegern.

Die Rücknahme der Anteile werde nun für die Dauer von bis zu 36 Monaten ausgesetzt, heisst es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Gleichzeitig setzt der Fonds auch die Ausgabe von Anteilen aus, um Anleger vor "unverhältnismässig hohen" Risiken zu schützen, sollte es zu einer Abwicklung des Immobilien-Sondervermögens kommen.

Der betroffene Fonds "UBS Euroinvest Immobilien" wies per Ende 2025 ein Nettofondsvermögen von knapp 400 Millionen Euro aus. Er investiert vor allem in Bürogebäude in verschiedenen europäischen Ländern. Der Fonds wies bereits in seinem Bericht zum vierten Quartal 2025 auf einen hohen Betrag an Rücknahmeanträgen hin. Dies führe dazu, dass sich mehrere Fondsobjekte im Verkaufsprozess befänden.

Die Lage für deutsche Immobilienfonds ist seit längerem angespannt. So hatten laut deutschen Medien in den vergangenen Wochen bereits zwei offene Immobilienfonds schliessen müssen, die allerdings vorwiegend in Wohnimmobilien investiert waren. Der Chef der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, hatte unlängst in der "Süddeutschen Zeitung" gewarnt, dass es wohl gerade unter den kleinen Fonds zu Schliessungen kommen könnte.

tp/to

Zürich (awp)

Weitere Links:

UBS-Aktie tiefer: Übernahme der Credit-Suisse-Kunden in der Schweiz abgeschlossen

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:01 Marktüberblick: Porsche Holding schwächelt nach Zahlen
07:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung nach dem Kurseinbruch?
26.03.26 Julius Bär: 18.02% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cie Financiere Richemont SA, Swiss Re AG, VAT Group AG
26.03.26 BNP Paribas: Schwellenländer - innovativ und lukrativ
26.03.26 Ein Markt, der zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankt
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’223.56 19.27 BVJSJU
Short 13’473.02 13.98 SW9B4U
Short 13’980.83 8.93 B62SOU
SMI-Kurs: 12’641.96 26.03.2026 17:31:28
Long 12’175.56 19.72 SMABBU
Long 11’903.27 13.90 SQFBLU
Long 11’386.22 8.93 BEFSQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

OC Oerlikon Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus OC Oerlikon
DEUTZ-Aktie dennoch tiefrot: Nach Rekordjahr peilt der Motorenbauer weiteres Wachstum an
Historischer Rückschlag: Microsoft-Aktie erlebt tiefsten Fall seit der Finanzkrise
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag auf rotem Terrain
Bitcoin unterschreitet wichtige 70'000 US-Dollar-Marke - auch Ether, XRP, Dogecoin & Co unter Druck
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
Palantir und Anduril bündeln Kräfte für Raketenabwehrsoftware bei "Golden Dome"-Projekt - Aktie im Blick
Henkel-Aktie höher, Olapex-Aktie schiesst zweistellig hoch: Olaplex-Übernahme abgeschlossen
Sika-Aktie tiefer: Beteiligung an Bau-Startup Mesh
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.