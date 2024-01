UBS-Aktie: Asset-Management-Division der UBS unter neuer Leitung

Börse aktuell - Live Ticker

An den wichtigsten Märkten in Asien sind am Mittwoch gemischte Vorzeichen zu sehen. Der heimische Markt präsentierte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex gab leicht nach. Die US-Börsen nahmen eine Auszeit von ihrer Rekordjagd und schlossen uneinheitlich.