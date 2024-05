UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Aktien der Commerzbank mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jason Napier beurteilte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die allgemeinen Aussichten für Banken recht positiv. Allerdings gehörten ING und Nordea nun nicht mehr zur Favoritenliste und würden dort ersetzt durch das Wiener Kreditinstitut Bawag. Die Papiere der Commerzbank bleiben auf der Liste, gemeinsam mit Barclays, der Societe Generale und Unicredit.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:51 Uhr ging es um 0.2 Prozent auf 15.53 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 15.94 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 2’517’243 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 48.0 Prozent aufwärts. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet.

