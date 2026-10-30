UBS AG verleiht Henkel vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des überraschend starken organischen Umsatzwachstums im dritten Quartal habe der Konsumgüterkonzern vorläufige Zahlen vorgelegt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die eingeengte Jahreszielspanne für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) liege nahe am Konsens.

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Die Aktie notierte um 12:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.2 Prozent auf 80.44 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 4.28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 82’412 Henkel vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 19.5 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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