Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analyse im Blick
|
29.04.2026 12:52:44
UBS AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Michael Werner, der das Deutsche Börse-Papier näher betrachtet hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob seine Schätzungen am Dienstagabend im Rückblick auf den soliden Quartalsbericht an. Nach dem guten Lauf der Aktien sieht er allerdings kaum noch Potenzial.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie musste um 12:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.7 Prozent auf 265.30 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1.77 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 75’778 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 18.6 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:36 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
11:36
|Strombörse EEX sieht neue Chancen - Gratis-Strom für E-Autos? (AWP)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 pendelt zum Start des Mittwochshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
28.04.26
|DZ BANK: Deutsche Börse-Aktie erhält Kaufen (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Deutsche Börse-Aktie im Plus: Volatile Märkte sorgen für steigende Einnahmen (Dow Jones)
|
28.04.26
|Warburg Research bescheinigt Buy für Deutsche Börse-Aktie (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt (AWP)
|
28.04.26
|Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt (AWP)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|12:02
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:39
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:39
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Deutsche Börse Outperform
|Oddo BHF
|12:02
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt zurück -- DAX stabil -- Chinas Börsen schliessen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt sowie zeigt sich am Mittwoch mit negativer Tendenz, während sich der deutsche Leitindex seitwärts bewegt. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.