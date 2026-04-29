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Analyse im Blick 29.04.2026 12:52:44

UBS AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Neutral in jüngster Analyse

UBS AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Michael Werner, der das Deutsche Börse-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Börse
245.20 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob seine Schätzungen am Dienstagabend im Rückblick auf den soliden Quartalsbericht an. Nach dem guten Lauf der Aktien sieht er allerdings kaum noch Potenzial.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 12:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.7 Prozent auf 265.30 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1.77 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 75’778 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 18.6 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:36 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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