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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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Aktuelle Analyse im Blick 02.07.2026 14:13:44

UBS AG verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse

UBS AG verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse

UBS AG-Analyst David Lesne hat eine ausführliche Untersuchung des Continental-Papiers durchgeführt.

Continental
69.11 CHF 3.81%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Managements zu den am 4. August anstehenden Quartalszahlen im Rahmen einer Investorenveranstaltung des Reifenkonzerns sollten nicht viel an den Konsensschätzungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:57 Uhr 3.7 Prozent im Plus bei 75.02 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 19.97 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 177’232 Continental-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 15.2 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Bernstein Research: Continental-Aktie erhält Market-Perform

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Continental
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