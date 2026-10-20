UBS AG: Sell für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten dürften angesichts der negativen Trends im wichtigen US-Geschäft sowie des überraschenden Führungswechsels weniger als sonst im Fokus stehen, schrieb Graham Doyle in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Gewinnentwicklung sollte jedoch abermals die Erwartungen übertreffen.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.4 Prozent auf 39.60 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 9.09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 17’577 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 1.0 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.