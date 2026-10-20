Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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20.10.2026 09:18:04
UBS AG: Sell für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
UBS AG hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten dürften angesichts der negativen Trends im wichtigen US-Geschäft sowie des überraschenden Führungswechsels weniger als sonst im Fokus stehen, schrieb Graham Doyle in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Gewinnentwicklung sollte jedoch abermals die Erwartungen übertreffen.
Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.4 Prozent auf 39.60 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 9.09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 17’577 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 1.0 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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