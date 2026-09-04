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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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Aktienempfehlung 04.09.2026 09:39:03

UBS AG: Neutral-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

UBS AG: Neutral-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Volkswagen
75.90 CHF 6.10%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Einigung im Volkswagenkonzern sei "ausdrücklich positiv", schrieb Patrick Hummel in seiner Einschätzung am Freitag. Das Management des Autobauers habe seine Ziele im Wesentlichen durchsetzen können. Gut sei auch, dass alles rascher vollzogen worden sei als erwartet. Mit den Massnahmen sichere VW die Profitabilität gegen einen zunehmenden Umsatzdruck seitens chinesischer Hersteller auf dem europäischen Markt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:23 Uhr in Grün und gewann 4.9 Prozent auf 80.12 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.15 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 792’026 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 17.5 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 138059884
Long 8 -12.50 143802915
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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09:10 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
08:47 Volkswagen Neutral UBS AG
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
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Short 14’996.14 19.45 SJXBXU
Short 15’286.85 13.98 S7BCRU
Short 15’849.12 9.00 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’390.54 04.09.2026 11:15:36
Long 13’795.87 19.45 SEBAGU
Long 13’486.87 13.77 STBJYU
Long 12’909.65 8.94 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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