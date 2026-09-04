Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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04.09.2026 09:39:03
UBS AG: Neutral-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Einigung im Volkswagenkonzern sei "ausdrücklich positiv", schrieb Patrick Hummel in seiner Einschätzung am Freitag. Das Management des Autobauers habe seine Ziele im Wesentlichen durchsetzen können. Gut sei auch, dass alles rascher vollzogen worden sei als erwartet. Mit den Massnahmen sichere VW die Profitabilität gegen einen zunehmenden Umsatzdruck seitens chinesischer Hersteller auf dem europäischen Markt.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:23 Uhr in Grün und gewann 4.9 Prozent auf 80.12 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.15 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 792’026 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 17.5 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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