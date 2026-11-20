Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem Management-Treffen mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Neutral" belassen. Solche Termine seien eine hervorragende Gelegenheit, um mehr Einblick in die bereits vermarkteten Medikamente und die Entwicklungs-Pipeline zu bekommen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Der Tenor des Pharmakonzerns sei zuversichtlich ? mit Mittelfristprognosen, die jetzt bis 2031 reichten. Die Zielvorgaben entsprächen weitgehend den Erwartungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Novartis-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Novartis legte um 09:45 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.5 Prozent auf 127.84 CHF. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1.69 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 932’642 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 20.2 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 03.02.2027 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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