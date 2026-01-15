UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:03 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.6 Prozent auf 71.34 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.48 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 68’966 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 2.5 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.