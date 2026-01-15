Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Aktuelle Analyse im Blick
|
15.01.2026 11:19:44
UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie
Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Guillaume Delmas durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen.
Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:03 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.6 Prozent auf 71.34 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.48 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 68’966 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 2.5 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
14.01.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Deutsche Bank AG verleiht Henkel vz-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
12.01.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Neutral-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.ch)
|
09.01.26
|EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
