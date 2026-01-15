Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’499 0.3%  SPI 18’583 0.2%  Dow 49’150 -0.1%  DAX 25’286 0.0%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 6’028 0.4%  Gold 4’613 -0.3%  Bitcoin 77’543 -0.1%  Dollar 0.8006 0.1%  Öl 63.5 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Top News
Novo Nordisk-Aktie fällt trotz optimistischer UBS-Analyse - Expansionspläne im Fokus
Richemont-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie
HT5-Aktie sinkt: HOCHDORF ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
Implenia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Aufträge für Brücken und Tunnel in Deutschland und Norwegen gewonnen
Suche...
eToro entdecken

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse im Blick 15.01.2026 11:19:44

UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie

UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie

Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Guillaume Delmas durchgeführt.

Henkel vz.
66.63 CHF -0.98%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:03 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.6 Prozent auf 71.34 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.48 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 68’966 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 2.5 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:26 Henkel vz. Neutral UBS AG
12.01.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
08.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

10:20 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Der Countdown läuft/US-Banken – Fitnesscheck an der Wall Street
10:07 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
09:29 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
09:15 SMI gegen den Trend fester
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
13.01.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’036.99 19.95 SAPBKU
Short 14’328.92 13.88 S7DB8U
Short 14’878.21 8.86 B58SLU
SMI-Kurs: 13’498.60 15.01.2026 11:14:51
Long 12’957.18 19.80 SCVBNU
Long 12’638.21 13.60 SWHB5U
Long 12’100.08 8.86 SZ8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie letztlich tiefer: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin
Bayer Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Bayer ein
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
EQS-DD: Rheinmetall AG: Ulrich Grillo, buy
Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain
Moderna-Aktie zieht an: Kombi-Impfstoff für COVID-19 und Grippe ab 2027 angekündigt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nestlé-Aktie letztlich in Grün: CEO entschuldigt sich in Videobotschaft für Rückruf von Babynahrung
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight
Partners Group-Aktie springt an: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:28 Urteil zu Flugausfall: Airline muss auch Provision erstatten
11:28 Recht auf Reparatur kommt - Ersatzteile für Jahre gesichert
11:27 WDH/AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächeln nach Anfangsgewinnen
11:26 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / vbw besorgt über ...
11:21 Wegner: Hätte früher über Tennismatch informieren müssen
11:20 Deutsche Anleihen geben wieder etwas nach - Mini-Wachstum 2025 in Deutschland
11:18 ROUNDUP/Kreise: Bundeswehr-Erkundungsteam für Grönland gestartet
11:17 Großmanöver beginnt in Deutschland - Nato verlegt Truppen
11:09 Streit um Atommülltransporte in NRW geht in nächste Runde
11:06 APA ots news: Nationalbank: Regina Fuchs übernimmt Hauptabteilung Statistik