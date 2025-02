Rheinmetall-Aktie in Grün: UBS-Analyst mit Szenarien für Rheinmetall-Aktie nach Bundestagswahl

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 924 Euro belassen. Analyst Sven Weier stellte in einer am Freitag vorliegenden Studie Szenarien auf, wie die Aktien des Rüstungskonzerns auf mögliche Ergebnisse der Bundestagswahl reagieren könnten. Ein gewisses Wahlrisiko sei wohl zuletzt mit Gewinnmitnahmen schon eingepreist worden, sodass ein vorteilhafter Wahlausgang Potenziale mit sich bringen würde. Für eine Anpassung der Schuldenbremse oder ein neues Rüstungs-Sondervermögen sei eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Sollten die ablehnenden Parteien für eine Blockade stark genug werden, könne dies vorübergehend weiter belasten.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Im XETRA-Handel zeigt sich die Rheinmetall-Aktie am Freitag zeitweise um 0,2 Prozent höher bei 891,40 Eruo. Die Rheinmetall-Aktie notierte um 09:38 Uhr, zum Veröffentlichungszeitpunkt der Analyse, im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.4 Prozent auf 886.20 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4.27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 64’604 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 44.2 Prozent zu Buche. Experten erwarten, dass Rheinmetall am 13.03.2025 die Q4 2024-Bilanz vorlegt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 07:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 07:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.