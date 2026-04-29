UBS AG: Neutral für Novartis-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die hohe Aktienbewertung sieht Analyst Matthew Weston eher Risiken, wie er am Dienstagabend nach einem genaueren Blick auf den Quartalsbericht schrieb. Es gebe in der Branche jedenfalls bessere Chancen.

Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:36 Uhr 1.0 Prozent im Minus bei 113.58 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 2.13 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 566’579 Novartis-Aktien. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6.8 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 21.07.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.