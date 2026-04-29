Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie unter die Lupe
|
29.04.2026 12:52:44
UBS AG: Neutral für Novartis-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Matthew Weston, der das Novartis-Papier näher betrachtet hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die hohe Aktienbewertung sieht Analyst Matthew Weston eher Risiken, wie er am Dienstagabend nach einem genaueren Blick auf den Quartalsbericht schrieb. Es gebe in der Branche jedenfalls bessere Chancen.
Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:36 Uhr 1.0 Prozent im Minus bei 113.58 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 2.13 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 566’579 Novartis-Aktien. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6.8 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 21.07.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Novartis (finanzen.ch)
|
11:22
|Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
10:28
|Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Novartis-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börsianer warten auf Impulse: STOXX 50 zum Start kaum verändert (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Novartis-Aktie dreht letztlich ins Plus: Nachahmer-Präparate drücken zum Jahresstart aufs Geschäft (AWP)
Analysen zu Novartis AG
|12:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:30
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:56
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|12:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:30
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:56
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|10:30
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:56
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|28.04.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt zurück -- DAX stabil -- Chinas Börsen schliessen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt sowie zeigt sich am Mittwoch mit negativer Tendenz, während sich der deutsche Leitindex seitwärts bewegt. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.