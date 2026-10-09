UBS AG: Neutral für BMW-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Ausser für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 13:51 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2.3 Prozent auf 53.40 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 12.36 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 338’478 BMW-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 39.4 Prozent nach unten.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT





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