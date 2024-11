UBS AG: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach detaillierten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle hatte laut der am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer neutralen Kursreaktion gerechnet. Die Nettogewinnzahlen seien bereits bekannt gewesen und die Ziele unverändert beibehalten worden, schrieb er.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:18 Uhr um 1.0 Prozent auf 465.80 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20.22 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 104’356 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 28.7 Prozent nach oben. Die kommenden Q3 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht.

