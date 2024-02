UBS AG mit Investmenttipp: Neutral-Note für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Franken belassen. Analyst Andre Kukhnin verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf ein Treffen mit Vorstandschef Björn Rosengren, das optimistisch gestimmt habe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 17:37 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.7 Prozent auf 40.04 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 0.10 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 2’983’995 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 7.3 Prozent zu Buche. Am 18.04.2024 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz für Q1 2024 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

