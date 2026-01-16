Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktieneinstufung
|
16.01.2026 11:52:44
UBS AG gibt Novartis-Aktie Neutral
UBS AG-Analyst Matthew Weston hat eine umfassende Analyse des Novartis-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 102 auf 116 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Absatzmomentum von Kisqali und Scemblix dürfte im vierten Quartal 2025 hoch geblieben sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Dynamik der Neustarts sei auch Hauptgrund für die Kurszielerhöhung. Auf die gleichzeitige Erosion durch Generika bei anderen Mitteln seien die Anleger gut eingestellt. 2026 setzt Weston in der Pharmabranche vor allem auf Astrazeneca.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:36 Uhr 1.3 Prozent auf 116.00 CHF. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 0.00 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’145’782 Novartis-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.8 Prozent zu Buche. Am 04.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Novartis AG
|
11:43
|Novartis-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
09:29
|SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Gewinne in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)