UBS AG gibt Novartis-Aktie Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 102 auf 116 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Absatzmomentum von Kisqali und Scemblix dürfte im vierten Quartal 2025 hoch geblieben sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Dynamik der Neustarts sei auch Hauptgrund für die Kurszielerhöhung. Auf die gleichzeitige Erosion durch Generika bei anderen Mitteln seien die Anleger gut eingestellt. 2026 setzt Weston in der Pharmabranche vor allem auf Astrazeneca.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:36 Uhr 1.3 Prozent auf 116.00 CHF. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 0.00 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’145’782 Novartis-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.8 Prozent zu Buche. Am 04.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.