Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’450 -0.2%  SPI 18’573 -0.1%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’334 -0.1%  Euro 0.9311 -0.2%  EStoxx50 6’032 -0.2%  Gold 4’601 -0.3%  Bitcoin 76’393 -0.5%  Dollar 0.8018 -0.2%  Öl 64.5 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sika41879292Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Schaeffler-Aktie auf Rekordkurs: Robotik-Fantasie treibt neues 52-Wochen-Hoch
UBS AG gibt Novartis-Aktie Neutral
Barclays Capital beurteilt Scout24-Aktie mit Overweight
Barclays Capital gibt Zalando-Aktie Overweight
Novartis-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktieneinstufung 16.01.2026 11:52:44

UBS AG gibt Novartis-Aktie Neutral

UBS AG gibt Novartis-Aktie Neutral

UBS AG-Analyst Matthew Weston hat eine umfassende Analyse des Novartis-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Novartis
115.62 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 102 auf 116 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Absatzmomentum von Kisqali und Scemblix dürfte im vierten Quartal 2025 hoch geblieben sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Dynamik der Neustarts sei auch Hauptgrund für die Kurszielerhöhung. Auf die gleichzeitige Erosion durch Generika bei anderen Mitteln seien die Anleger gut eingestellt. 2026 setzt Weston in der Pharmabranche vor allem auf Astrazeneca.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:36 Uhr 1.3 Prozent auf 116.00 CHF. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 0.00 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’145’782 Novartis-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.8 Prozent zu Buche. Am 04.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten