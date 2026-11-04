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04.11.2026 12:58:44
UBS AG gibt Merck-Aktie Neutral
UBS AG hat die Merck-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die Darmstädter eine Vereinbarung zum Verkauf ihres US-Geschäfts mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen an die Schweizer Lonza bekannt gegeben haben. Der Schritt, diesen kleinen Geschäftsbereich zu verkaufen, sei sinnvoll, schrieb er. Er ermögliche es Merck Life Science (LS) ausserdem, sich auf die bevorstehende Integration des US-Unternehmens Bio-Techne zu konzentrieren, dessen Kauf im Juni angekündigt worden war.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse
Um 12:42 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.6 Prozent auf 150.00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 0.00 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 33’065 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Merck-Aktie um 24.8 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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