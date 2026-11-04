UBS AG gibt Merck-Aktie Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die Darmstädter eine Vereinbarung zum Verkauf ihres US-Geschäfts mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen an die Schweizer Lonza bekannt gegeben haben. Der Schritt, diesen kleinen Geschäftsbereich zu verkaufen, sei sinnvoll, schrieb er. Er ermögliche es Merck Life Science (LS) ausserdem, sich auf die bevorstehende Integration des US-Unternehmens Bio-Techne zu konzentrieren, dessen Kauf im Juni angekündigt worden war.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:42 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.6 Prozent auf 150.00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 0.00 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 33’065 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Merck-Aktie um 24.8 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.