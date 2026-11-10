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10.11.2026 11:49:44
UBS AG gibt Infineon-Aktie Neutral
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Infineon-Papiers durch UBS AG-Analyst Francois-Xavier Bouvignies.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals und der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres entsprächen den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagmorgen. Er geht am Berichtstag davon aus, dass die Aktien mit der Branche mitschwimmen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr 6.1 Prozent im Plus bei 51.58 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 24.08 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. 1’876’247 Infineon-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 37.8 Prozent. Am 10.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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