UBS AG gibt Bayer-Aktie Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Bayer vor den am 3. November erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Schwäche in der Agarsparte sollte bekannt sein und auf den bereits deutlich gemachten Ursachen beruhen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends in diesem Bereich für das Geschäftsjahr 2026 sowie für 2027 dürften intakt bleiben. Die Dynamik in der Pharma-Sparte dürfte sich zudem fortgesetzt haben. Im Fokus stehe hier die Zulassung von Asundexian in den USA.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:06 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 45.27 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 36.96 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 455’050 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 22.7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT



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