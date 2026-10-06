Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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06.10.2026 12:43:44
UBS AG: Daimler Truck-Aktie erhält Neutral
Daimler Truck-Papier wurde von UBS AG-Analyst Hemal Bhundia genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 47 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Hemal Bhundia rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal des Nutzfahrzeugherstellers nicht mit grösseren Überraschungen. Das Zahlenwerk dürfte den Erwartungen entsprechen, der Fokus werde wohl aber vor den Aufträgen von Daimler Truck North America in den Monaten September und Oktober liegen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 12:26 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.6 Prozent auf 40.84 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7.74 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 252’423 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 14.4 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 06.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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