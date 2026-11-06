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06.11.2026 11:58:44
UBS AG: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie
Rheinmetall-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Sven Weier unterzogen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1360 auf 1100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung sei völlig unerwartet gekommen und die Reaktion am Markt nachvollziehbar heftig ausgefallen, schrieb Sven Weier am Donnerstagabend. Seiner Ansicht nach spricht dies aber für einen konservativeren Ansatz bei der Prognose, was dazu beitragen könnte, die Glaubwürdigkeit zu stärken. Die Ergebnisse des dritten Quartals deuteten weiterhin darauf hin, dass der zugrunde liegende Wachstumskurs solide bleibe. Der anstehende Kapitalmarkttag könnte eine Gelegenheit bieten, realistischere Ziele festzulegen. Bis dahin dürften Anleger aber erst einmal in Wartestellung bleiben.
Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4.0 Prozent auf 807.70 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 36.19 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 182’789 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 47.7 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Rheinmetall am 06.11.2026
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