UBS AG: Buy für Siemens-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach "soliden" Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. "Die Sterne stehen günstig für 2025", schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das operative Kernergebnis (Ebita) in diesem Jahr vor allem wegen der Sparte Digital Industries etwas an. Dies sei ein Wendepunkt für das kurzzyklisch geprägte Automationsgeschäft.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 10:18 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.2 Prozent auf 224.65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6.83 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 646’070 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 21.9 Prozent nach oben. Die Siemens-Bilanz für Q2 2025 wird am 15.05.2025 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

