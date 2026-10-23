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Bewertung im Fokus 23.10.2026 15:34:44

UBS AG: Buy für Roche-Aktie

UBS AG: Buy für Roche-Aktie

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Roche-Aktie aus.

Roche
392.05 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Pharmakonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Roche-Aktie wies um 15:18 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 391.10 CHF abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 3.86 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via SIX SX 357’944 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 19.2 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 04.02.2027 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4561 18.12.2026 127865040
Long 12.2094 20.11.2026 157924302
Long 139.5357 20.11.2026 160008230
Typ Hebel Verfall Valor
Short 976.7501 18.12.2026 150796026
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3996 12.09 157924765
Long 11.9116 6.86 161119026
Long 21.7056 3.05 162067365
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.426 14.00 159435558
Short 11.227 7.43 153511538
Short 27.9071 2.16 152365193
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.98 129024514
Long 10 -9.52 123630198
Long 12 -25.34 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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13:54 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’060.06 19.66 SQBAIU
Short 15’368.54 13.86 S7BCUU
Short 15’949.45 8.90 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’464.68 23.10.2026 15:18:40
Long 13’851.26 19.66 SOE7BU
Long 13’537.85 13.79 STBJYU
Long 12’957.91 8.98 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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