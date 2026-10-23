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23.10.2026 15:34:44
UBS AG: Buy für Roche-Aktie
Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Roche-Aktie aus.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Pharmakonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Roche-Aktie wies um 15:18 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 391.10 CHF abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 3.86 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via SIX SX 357’944 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 19.2 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 04.02.2027 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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