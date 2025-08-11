UBS AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35,40 auf 36,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Günstige Steuereffekte hätten zudem dafür gesorgt, dass der Experte die Barmittel aus dem operativen Geschäft für 2026 und 2027 um vier Prozent höher einschätzt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:51 Uhr in Grün und gewann 1.1 Prozent auf 29.82 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 21.06 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 573’400 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2025 um 6.2 Prozent. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.