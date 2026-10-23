UBS AG: Buy für Deutsche Bank-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte trotz der üblichen saisonalen Abschwächung und anspruchsvoller Vorjahreswerte im Investmentbanking eine erneut solide Ertragsentwicklung verzeichnet haben, schrieb Mate Nemes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Ertragsprognose entspreche weitgehend der Konsensschätzung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:33 Uhr um 1.9 Prozent auf 27.47 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 34.69 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1’734’895 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 14.0 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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