UBS AG: Buy für Continental-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. David Lesne arbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse heraus, warum er einen Bewertungsabschlag der künftigen "neuen Conti" gegenüber anderen Autozulieferern für nicht gerechtfertigt hält.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 10:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.5 Prozent auf 70.22 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13.93 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 27’140 Continental-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 8.3 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 07:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.