UBS AG beurteilt Scout24-Aktie mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Bericht unterstreiche einmal mehr, dass das Unternehmen beständig Ergebnisse liefere. KI werde allmählich zu einem immer stärkeren Treiber für die finanzielle Entwicklung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.4 Prozent auf 92.55 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 26.42 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93’959 Scout24-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 10.0 Prozent nach oben. Scout24 dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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