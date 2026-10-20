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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Einstufung im Blick 20.10.2026 16:37:43

UBS AG beurteilt Novartis-Aktie mit Neutral

UBS AG beurteilt Novartis-Aktie mit Neutral

UBS AG-Analyst Matthew Weston hat eine umfassende Analyse des Novartis-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Novartis
126.29 CHF 1.54%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor weiteren Studienerkenntnissen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Phase-3-Studienergebnisse zum Medikament Remibutinib gegen die schubförmig-remittierende Multiple Sklerose würden am Freitag auf einer Konferenz in Toronto erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen primärer Endpunkte sei bereits bekannt, doch es sei unerlässlich, mehr Informationen über das vollständige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu bekommen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Novartis-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Novartis konnte um 16:21 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.4 Prozent auf 125.94 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 7.89 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’244’616 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 18.4 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Novartis voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9922 15.12.2028 151874581
Long 12.3392 15.12.2028 151874583
Long 167.8133 18.12.2026 135463617
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.5468 17.12.2027 158194269
Short 629.3 18.12.2026 155831216
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3602 12.22 157036630
Long 11.8736 6.98 161119581
Long 22.0807 3.03 161119020
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0313 12.25 157230865
Short 11.7626 6.68 160008893
Short 38.1394 0.86 161114323
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.06 129204048
Long 8 -36.08 129204046
Long 12 -18.33 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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Short 15’329.96 13.75 SPBYFU
Short 15’912.61 8.82 S7WB3U
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Long 13’812.26 19.16 S05FBU
Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Novartis am 20.10.2026

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