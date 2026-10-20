Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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20.10.2026 16:37:43
UBS AG beurteilt Novartis-Aktie mit Neutral
UBS AG-Analyst Matthew Weston hat eine umfassende Analyse des Novartis-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor weiteren Studienerkenntnissen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Phase-3-Studienergebnisse zum Medikament Remibutinib gegen die schubförmig-remittierende Multiple Sklerose würden am Freitag auf einer Konferenz in Toronto erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen primärer Endpunkte sei bereits bekannt, doch es sei unerlässlich, mehr Informationen über das vollständige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu bekommen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Novartis-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Novartis konnte um 16:21 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.4 Prozent auf 125.94 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 7.89 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’244’616 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 18.4 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Novartis voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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