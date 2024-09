UBS AG beurteilt BMW-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die gesenkten Ziele seien in Teilen auf Einmaleffekte zurückzuführen, der andere Teil auf das operative Geschäft, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies er zum einen auf ein technisches Problem mit dem neuen integrierten Bremssystem von Continental (IBS) und zum anderen auf die gedämpfte Nachfrage in China. Hummel will nun seine Schätzungen überprüfen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:48 Uhr verlor das Papier 10.8 Prozent auf 69.26 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 35.72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 3’750’776 BMW-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 27.0 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024

