UBS AG beurteilt Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Die Auslieferungsziele des Flugzeugbauers seien vermutlich gar nicht in Gefahr, würden aber zunehmend infrage gestellt, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu schwachen Mai-Zahlen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 08:00 Uhr bei 146.60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 9.14 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 5 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 6.7 Prozent nach oben. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2024 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.