Aktienanalyse 21.01.2026 12:34:44

UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Nestlé-Aktie durch UBS AG.

Nestlé
73.21 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Franken belassen. Sollte sich die Verunreinigung von Nestle-Milchpulver für Kleinkinder als Grund für den Tod eines Kindes herausstellen, bekomme das Produkt starken Gegenwind, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es drohten in diesem Fall erhebliche Umsatzeinbussen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Nestlé-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:18 Uhr verlor das Papier 0.9 Prozent auf 73.24 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6.50 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1’278’706 Nestlé-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 7.0 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

